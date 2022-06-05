Окупанти продовжують обстріли Харківщини: є поранені

Протягом минулої доби ворог продовжив обстрілювати населені пункти Харківської області.

Російські загарбники продовжили обстрілювати населені пункти Харківського та Чугуївського районів Харківської області. Постраждали місцеві мешканці.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Так, внаслідок обстрілу села Циркуни зруйновані житлові будинки, господарчі споруди, сталися пожежі. З важкої зброї обстріляні Дергачі та навколишні села. Постраждалих немає.

Росіяни обстріляли населені пункти Чугуївського району. В м. Чугуїв поранення отримав чоловік 52 років. У селах Коробочкіне та Чкаловське 2 поранених. Ще 2 поранених в смт Малинівка. В місті Балаклія Ізюмського району поранення отримала літня жінка.

"На території Харківщини тривають бойові дії. На Харківському напрямку окупанти намагаються обстрілювати позиції наших захисників та втримати раніше захоплені території. У районі Черкаських Тишків росіяни застосували фосфорні боєприпаси", - повідомив він.

У районі Ізюму окупанти роблять спроби наступу у напрямках Довгеньке — Долина та Бражківка — Вірнопілля. Однак ЗСУ тримають позиції та завдають ворогу відчутних втрат.

Нагадаємо, зранку 5 червня кілька вибухів пролунали в Дарницькому та Дніпровському районах столиці.

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