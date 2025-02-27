Окупанти просунулися на Донеччині - DeepState

Російські загарбник протягом минулої доби просунулися на Донеччині.

Про це йдеться у повідомленні DeepState.

"Ворог просунувся біля Бурлацького та в Андріївці", - йдеться у повідомленні.

На інших ділянках фронту просування ворога або Сил оборони не зафіксовано.

Раніше повідомлялося, що окупанти тиснуть на позиції Сил оборони на північ від Великої Новосілки.

Ми раніше інформували, що ворог окупував село Запоріжжя.

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