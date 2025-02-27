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Окупанти просунулися на Донеччині - DeepState

Окупанти просунулися на Донеччині - DeepState

На фронті продовжуються запеклі бої / Фото: Associated Press

Російські загарбники продовжують атакувати позиції сил оборони.

Російські загарбник протягом минулої доби просунулися на Донеччині.

Про це йдеться у повідомленні DeepState.

"Ворог просунувся біля Бурлацького та в Андріївці", - йдеться у повідомленні.

На інших ділянках фронту просування ворога або Сил оборони не зафіксовано.

Раніше повідомлялося, що окупанти тиснуть на позиції Сил оборони на північ від Великої Новосілки.

Ми раніше інформували, що ворог окупував село Запоріжжя.

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