Оккупанты продвинулись на Донетчине — DeepState

Российские захватчики за прошедшие сутки продвинулись на Донбассе.

Об этом говорится в сообщении DeepState.

"Враг продвинулся возле Бурлацкого и Андреевки", — говорится в сообщении.

На других участках фронта продвижение врага или сил обороны не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что оккупанты давят на позиции Сил обороны к северу от Великой Новоселки.

Мы раньше информировали, что враг оккупировал село Запорожье.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.