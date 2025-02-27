Оккупанты продвинулись на Донетчине — DeepState

Российские захватчики продолжают атаковать позиции сил обороны.
Российские захватчики за прошедшие сутки продвинулись на Донбассе.
Об этом говорится в сообщении DeepState.
"Враг продвинулся возле Бурлацкого и Андреевки", — говорится в сообщении.
На других участках фронта продвижение врага или сил обороны не зафиксировано.
Ранее сообщалось, что оккупанты давят на позиции Сил обороны к северу от Великой Новоселки.
Мы раньше информировали, что враг оккупировал село Запорожье.
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