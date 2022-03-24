Окупанти третю добу блокують гуманітарну колону для Маріуполя - Верещук

З міста вдалося евакуювати частину людей.

Віцепрем'єрка України – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук у відеозверненні повідомила про ситуацію у блокадному Маріуполі станом на 24 березня.

"З міста Маріуполь на власному транспорті до міста Запоріжжя сьогодні дісталося 2717 маріупольців. На жаль, окупанти вже третю добу не дають дозволу для заїзду в місто гуманітарної колони, проте ми не полишаємо спроб. Всі 50 автобусів для евакуації маріупольців з міста Бердянськ, вантажівки з гуманітарною допомогою та бензовоз продовжують чекати на російському блокпості перед в’їздом до міста.

Сьогодні нам вдалося домогтися звільнення усіх водіїв та рятівників ДСНС, які були захоплені в місті Мангуш два дні тому. Вони вже приєдналися до колони на в’їзді до міста Бердянськ", - зазначила вона

Нагадаємо, що у четвер, 24 березня, в Україні спрацювали всі 7 гуманітарних коридорів, якими вдалося увакуювати 3343 людини.