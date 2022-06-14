Окупанти вдарили по Дніпропетровщині з "Ураганів": пошкоджено будинки

У результаті обстрілу пошкоджено будинки. Попередньо, люди не постраждали.
Російські окупанти в ніч проти 14 червня знову обстріляли два райони Дніпропетровської області - Криворізький та Синельниківський. Ударили з "Ураганів" по Апостолівській і Покровській громадах.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
"Ніч видалася неспокійною. Люди, попередньо, не постраждали. У Покровській громаді пошкоджені будинки. На місці обстрілу працюють піротехніки, обстежують територію", - написав він.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині організували евакуацію для мешканців Зеленодольської громади. Виїхати можна з Зеленодольська, Великої Костромки та Мар'янського.
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