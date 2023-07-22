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Окупанти вивезли 100 дітей з Херсонщини до РФ – Центр нацспротиву

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Окупанти вивезли 100 дітей з Херсонщини до РФ – Центр нацспротиву

Окупанти вивезли з Херсонщини 100 дітей. / Фото: Associated Press

Росіяни продовжують незаконну депортацію дітей з України.

Російські загарбники вивезли ще 100 дітей з тимчасово окупованого Каланчака Херсонської області до санаторію у російському Саранську.  

Про це повідомляє Центр національного спротиву. 

"Росіяни активно проводять політику асиміляції українських дітей на тимчасово окупованих територіях та знищення їх самоідентифікації. Так, окупанти відправили нову партію українських дітей в табори для  участі в культурно-освітніх заходах. Дітей вивезли з Каланчака до санаторію "Лєсная сказка" у Саранську (Мордовія)", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у Центрі нацспротиву, дітям будуть проводити лекції про "СВО", їх "російську приналежність" й викладання псевдоісторії в путінському варіанті. Також перед дітьми будуть виступати російські "актори" й проводити навчання російської літератури.

Нагадаємо, у Маріуполі люди святкують дні народження на руїнах власних будинків (відео).

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Дата публікації
Перегляди
93
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