Окупанти вивезли 100 дітей з Херсонщини до РФ – Центр нацспротиву

Російські загарбники вивезли ще 100 дітей з тимчасово окупованого Каланчака Херсонської області до санаторію у російському Саранську.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Росіяни активно проводять політику асиміляції українських дітей на тимчасово окупованих територіях та знищення їх самоідентифікації. Так, окупанти відправили нову партію українських дітей в табори для участі в культурно-освітніх заходах. Дітей вивезли з Каланчака до санаторію "Лєсная сказка" у Саранську (Мордовія)", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у Центрі нацспротиву, дітям будуть проводити лекції про "СВО", їх "російську приналежність" й викладання псевдоісторії в путінському варіанті. Також перед дітьми будуть виступати російські "актори" й проводити навчання російської літератури.

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