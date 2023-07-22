Оккупанты вывезли 100 детей из Херсона в РФ — Центр нацсопротивления

Российские захватчики вывезли еще 100 детей из временно оккупированного Каланчака Херсонской области в санаторий в Саранске.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Россияне активно проводят политику ассимиляции украинских детей на временно оккупированных территориях и уничтожение их самоидентификации. Так, оккупанты отправили новую партию украинских детей в лагеря для участия в культурно-образовательных мероприятиях. Детей вывезли из Каланчака в санаторий "Лесная сказка" в Саранске", - говорится в сообщении.

Как отметили в Центре нацсопротивления, детям будут проводить лекции о "СВО", их "русской принадлежности" и преподавании псевдоистории в путинском варианте. Также перед детьми будут выступать русские "актеры" и проводить обучение русской литературе.

Напомним, в Мариуполе люди празднуют дни рождения на развалинах собственных домов (видео).

Читайте также: