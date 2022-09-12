Окупанти вранці обстріляли одну з громад Сумської області: зафіксовано 25 прильотів

Російські окупанти вранці 12 вересня обстріляли одну з громад Сумської області.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Ніч минула тихо, але о 5 та 8 ранку росіяни відкривали вогонь по території Білопільської громади. 25 прильотів з міномету. Попередньо - без наслідків", - написа він.

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 201-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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