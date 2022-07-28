Російські окупанти за минулий тиждень обстріляли Сумську область 78 разів. Водночас від початку квітня військові злочинці РФ завдали понад 1000 ударів.

Окупанти за минулий тиждень обстріляли Сумщину 78 разів. Військові злочинці гатять із різного озброєння.

Про це повідомив директор департаменту охорони державного кордону Леонід Баран.

“За минулий тиждень прикордонники зафіксували 78 обстрілів Сумщини. А з 10 квітня, відколи наші підрозділи вийшли на державний кордон, ворог завдав вже понад тисячу обстрілів. При цьому 56 разів застосовував авіацію”, - наголосив Леонід Баран.

Він також додав, що прикордонники продовжують укріплювати ці напрямки та відпрацьовувати взаємодію між підрозділами сил оборони.

Нагадаємо, що окупанти 44 рази вдарили по Донеччині, зруйнувавши будинки, школу і фільтраційну станцію.

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