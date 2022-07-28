Зеленський назвав головні завдання нового генпрокурора

Президент України Володимир Зеленський озвучив головні завдання нового генерального прокурора Андрія Костін і всловив впевеність, що він з ними впорається.

Про це повідомив очільник держави на своєму каналі в Telegram.

"Головні завдання прокуратури на сьогодні - притягнення до відповідальності всіх російських воєнних злочинців, відновлення справедливості та обстоювання інтересів України. Переконаний, що Андрій Костін, як професійний юрист, зможе забезпечити системну роботу Генеральної прокуратури. Його першим важливим рішенням на новій посаді стало призначення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Ним став Олександр Клименко", - йдеться у повідомленні Зеленського.

фото / Офіційний канал Президента України - Володимира Зеленського

Нагадаємо, 27 липня президент України Володимир Зеленський запропонував кандидатуру нардепа від "Слуги Народу" Андрія Костіна. У цей же деень Верховна Рада підтримала призначення Костіна на посаду генпрокурора. Він – нардеп від партії "Слуга народу", голова парламентського комітету з питань правової політики. Одразу після свого призначення Костін затвердив нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Ним став Олександр Клименко.

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