Окупанти знову обстріляли Криворізький район - ОВА

Під вогонь потрапила одна із громад району.
Російська армія знову обстріляла територію Криворізького району Дніпропетровської області.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.
"Під вогонь потрапила Апостолівська громада. На щастя, люди не постраждали. В інших районах області на цю хвилину спокійно. Хай неділя буде тихою", - йдеться у дописі.
Нагадаємо, окупанти ракетами обстріляли навчальні заклади Донеччини, людей просять евакуюватися.
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