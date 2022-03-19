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Опублікований графік додаткових евакуаційних поїздів на 20 березня

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Опублікований графік додаткових евакуаційних поїздів на 20 березня

УНІАН

Більшість рейсів – до Львова.

"Укрзалізниця" опублікувала графік додатково призначених евакуаційних поїздів на 20 березня.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Зауважимо, що актуальний графік регулярних поїздів на наступний день оновлюється щодня близько 00:00 на сайті "Укрзалізниці".

Київ, Дарницький вокзал:

  • 8:00 – Інтерсіті+ Дарниця-Львів;
  • 17:00 – Інтерсіті+ Дарниця-Львів.

Харків:

  • 8:00 – Інтерсіті+ Харків-Львів;
  • 11:30 – №229/230 Харків-Ужгород.

Дніпро:

  • 20:00 ­– №234/233 Дніпро-Чоп.

Краматорськ:

  • 13:00 – №267/266 Краматорськ-Львів;
  • 16:00 – №269/268 Краматорськ-Львів.

Також додаткові поїзди вирушать з Одеси до Ужгорода о 22:32, з Києва до Хелма – о 19:13. 

Нагадаємо, що 20 березня відбудеться евакуація мирних жителів з Київської області та з Маріуполя.

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