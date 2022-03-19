Опублікований графік додаткових евакуаційних поїздів на 20 березня

Більшість рейсів – до Львова.
"Укрзалізниця" опублікувала графік додатково призначених евакуаційних поїздів на 20 березня.
Про це йдеться в повідомленні компанії.
Зауважимо, що актуальний графік регулярних поїздів на наступний день оновлюється щодня близько 00:00 на сайті "Укрзалізниці".
Київ, Дарницький вокзал:
- 8:00 – Інтерсіті+ Дарниця-Львів;
- 17:00 – Інтерсіті+ Дарниця-Львів.
Харків:
- 8:00 – Інтерсіті+ Харків-Львів;
- 11:30 – №229/230 Харків-Ужгород.
Дніпро:
- 20:00 – №234/233 Дніпро-Чоп.
Краматорськ:
- 13:00 – №267/266 Краматорськ-Львів;
- 16:00 – №269/268 Краматорськ-Львів.
Також додаткові поїзди вирушать з Одеси до Ужгорода о 22:32, з Києва до Хелма – о 19:13.
Нагадаємо, що 20 березня відбудеться евакуація мирних жителів з Київської області та з Маріуполя.
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