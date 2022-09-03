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Пара українських "байрактарів" спалила ворожу техніку на 26,5 млн доларів (відео)

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Пара українських "байрактарів" спалила ворожу техніку на 26,5 млн доларів (відео)

Фото: ТСН.ua

За дві доби пара українських "байрактарів" знищила ворожу техніку загальною вартістю близько $26,5 млн

Йдеться, зокрема, про танки, самохідні артилерійські установки, БМП та гаубиці.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний.

"Упродовж трьох діб, з 31 серпня по 2 вересня, парою БпЛА Bayraktar ТВ-2 було знищено ворожу техніку загальною вартістю близько $26,5 млн. Це 8 од танків Т-72 (орієнтовна вартість одного $3 млн), по одній одиниці САУ АКАЦІЯ ($1,6 млн), БМП ($0,6 млн) та гаубиці ($0,3 млн)", - розповів Залужний.

За його словами, було пошкоджено п'ять танків Т-72 і одну БМП на $1,85 млн. Загальна вартість знищеної та пошкодженої російської техніки - $28,35 млн. 

"Ефективні турецькі Байрактари у вмілих руках наших воїнів - потужна зброя! Один із апаратів - допомога від дружньої Литви", - зазначив Залужний.

Нагадаємо, у Мережі вперше за тривалий проміжок часу оприлюднили нове відео роботи легендарних безпілотників. На кадрах, датованих 31 серпня, бойова пташка "Байрактар ТБ2" успішно знешкодила рашистський танк.

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