"Пауза" на фронті: чи вигідний такий сценарій Україні – експерт

Для української сторони оперативна пауза не може бути вигідною.

Припинення активних бойових дій на фронті зіграє на руку російській окупаційній армії, яка за цей час зможе сконцентрувати сили для продовження наступу, а держава-агресорка нарощуватиме виробництво зброї.

Таку думку в ефірі "1+1" висловив військовий експерт Михайло Самусь.

"Для української сторони оперативна пауза не може бути вигідною, тому що ця пауза буде вигідною противнику", - сказав він.

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За його словами, вище військове керівництво РФ може використати таку паузу для концентрації сил та нарощування випуску озброєнь.

"Звісно, всім би хотілося зупинитися, відпочити, набратися сил і так далі", - зауважив Михайло Самусь, але такий сценарій гратиме на руку ворогові.

Нагадаємо, авторитетне видання The Economist. припускає, що серйозні переговори з Росією навряд чи розпочнуться раніше, ніж наприкінці 2024 року, а потенційними посередниками називають Саудівську Аравію, Туреччину та Ватикан.

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