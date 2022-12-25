"Перемогу нам везе": у небі над Україною помітили Санту

У небі над Україною напередодні Різдва зафіксували Санту.

Про це розповіли у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Так, помітили проліт Санти у небі над Україною наші пильні Повітряні Сили. Вони привітали чарівника і гарантували йому безпечний політ.

"Повітряні Сили України вітають Santa1 у повітряному просторі України та гарантують безпечний політ!", - йдеться в повідомленні.

Командування опублікувало скриншот мапи Flightradar24, що дозволяє в режимі реального часу спостерігати за літаками у світі, на якому замість символу літаків над Україною зображено оленів Санти.

На мапі Flightradar24 замість символу літаків над Україною зображено оленів Санти / Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ

У коментарях до публікації розчулені користувачі Мережі дякують українським захисникам, які тримають наше небо, і бажають, щоб різдвяний святий привіз Україні перемогу:

Дякуємо незламним охоронцям неба над Україною. Слава героям.

Санта в повітряному просторі України. It's so sweet.

Дякуємо за захист.

Перемогу нам везе Санта.

Дякуємо нашим Захисникам!!! За свята, які досі є в наших серцях! Героям Слава!!!!

З Хмельницького базару виїхав, подарунки будуть добротні.

Син вже час хвилюється, питає: Його хоч ППО не зіб'є?)

Santa вірить в ЗСУ, якщо не побоявся летіти!

Нагадаємо, увечері 24 грудня президент України Володимир Зеленський привітав зі святом Різдва християн західного обряду. Зеленський звернув увагу на відмінність свята у цьому році - за його словами, ми не чекатимемо дива, адже творимо його самі.

Раніше прем'єр Великої Британії Ріші Сунак напередодні Різдва опублікував чутливий ролик на підтримку України. На відео порівнюють життя двох дівчаток з України і Великої Британії. Вони обидві готуються до Різдва, але в британської дитини передсвятковий період сповнений щастя, українська дівчинка щодня сама чує сигнали повітряної тривоги.

Напередодні Різдва у традиційних промовах й інші світові лідери висловлювали підтримку мужньому українському народові. Пропонуємо ознайомитися з тим, як цьогоріч у час різдвяних свят світові лідери висловлювалися про війну в Україні та як підтримували українців.

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