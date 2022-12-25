"Перемогу нам везе": у небі над Україною помітили Санту

Повітряні Сили України забезпечили Санті безпечний політ.
У небі над Україною напередодні Різдва зафіксували Санту.
Про це розповіли у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.
Так, помітили проліт Санти у небі над Україною наші пильні Повітряні Сили. Вони привітали чарівника і гарантували йому безпечний політ.
"Повітряні Сили України вітають Santa1 у повітряному просторі України та гарантують безпечний політ!", - йдеться в повідомленні.
Командування опублікувало скриншот мапи Flightradar24, що дозволяє в режимі реального часу спостерігати за літаками у світі, на якому замість символу літаків над Україною зображено оленів Санти.
У коментарях до публікації розчулені користувачі Мережі дякують українським захисникам, які тримають наше небо, і бажають, щоб різдвяний святий привіз Україні перемогу:
- Дякуємо незламним охоронцям неба над Україною. Слава героям.
- Санта в повітряному просторі України. It's so sweet.
- Дякуємо за захист.
- Перемогу нам везе Санта.
- Дякуємо нашим Захисникам!!! За свята, які досі є в наших серцях! Героям Слава!!!!
- З Хмельницького базару виїхав, подарунки будуть добротні.
- Син вже час хвилюється, питає: Його хоч ППО не зіб'є?)
- Santa вірить в ЗСУ, якщо не побоявся летіти!
Нагадаємо, увечері 24 грудня президент України Володимир Зеленський привітав зі святом Різдва християн західного обряду. Зеленський звернув увагу на відмінність свята у цьому році - за його словами, ми не чекатимемо дива, адже творимо його самі.
Раніше прем'єр Великої Британії Ріші Сунак напередодні Різдва опублікував чутливий ролик на підтримку України. На відео порівнюють життя двох дівчаток з України і Великої Британії. Вони обидві готуються до Різдва, але в британської дитини передсвятковий період сповнений щастя, українська дівчинка щодня сама чує сигнали повітряної тривоги.
Напередодні Різдва у традиційних промовах й інші світові лідери висловлювали підтримку мужньому українському народові. Пропонуємо ознайомитися з тим, як цьогоріч у час різдвяних свят світові лідери висловлювалися про війну в Україні та як підтримували українців.
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