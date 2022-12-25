"Победу нам везет": в небе над Украиной заметили Санту

В небе над Украиной в канун Рождества зафиксировали Санту.

Об этом рассказали в Командовании Воздушных сил ВСУ.

Так, заметили пролет Санты в небе над Украиной наши бдительные Воздушные Силы. Они приветствовали волшебника и гарантировали ему безопасный полет.

"Воздушные Силы Украины приветствуют Santa1 в воздушном пространстве Украины и гарантируют безопасный полет!", — говорится в сообщении.

Командование опубликовало скриншот карты Flightradar24, позволяющий в режиме реального времени наблюдать за самолетами в мире, на котором вместо символа самолетов над Украиной изображены олени Санты.

На карте Flightradar24 вместо символа самолетов над Украиной изображен оленей Санты / Фото: Командование Воздушных Сил ВСУ

В комментариях к публикации растроганные пользователи Сети благодарят украинских защитников, которые держат наше небо, и желают, чтобы рождественский дед привез Украине победу:

Спасибо несокрушимым охранникам неба над Украиной. Слава героям.

Санта в воздушном пространстве Украины. It's so sweet.

Спасибо за защиту.

Победу нам везет Санта.

Спасибо нашим Защитникам!!! За праздники, которые все еще есть в наших сердцах! Героям Слава!!!!

С Хмельницкого базара уехал, подарки будут добротные.

Сын уже время волнуется, спрашивает: его хоть ПВО не собьет?)

Santa верит в ВСУ, если не побоялся лететь!

Напомним, вечером 24 декабря президент Украины Владимир Зеленский поздравил с Рождеством христиан западного обряда. Зеленский обратил внимание на отличие праздника в этом году — по его словам, мы не будем ждать чуда, ведь творим его сами.

Ранее премьер Великобритании Риши Сунак в канун Рождества опубликовал чувствительный ролик в поддержку Украины. На видео сравнивают жизнь двух девочек из Украины и Великобритании. Они обе готовятся к Рождеству, но у британского ребенка предпраздничный период полон счастья, украинская девочка каждый день сама слышит сигналы воздушной тревоги.

В канун Рождества в традиционных речах и другие мировые лидеры выражали поддержку мужественному украинскому народу. Предлагаем ознакомиться с тем, как во время рождественских праздников мировые лидеры высказывались о войне в Украине и как поддерживали украинцев.

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