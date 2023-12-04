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Під Авдіївкою Bradley "відмінусувала" російську піхоту – відео з поля бою

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
1377
Час на прочитання
1 хв
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Під Авдіївкою Bradley "відмінусувала" російську піхоту – відео з поля бою

Російська піхота під Авдіївкою / Фото: скриншот

Окупанти попали під "роздачу" американської БМП.

Під Авдіївкою українські військові за допомогою бойової машини піхоти M2A2 Bradley зменшили чисельність окупаційної армії Росії.  

Відео від роти ударних БПЛА 47-й ОМБр Strike Drones Company.

Так, ЗСУ знищили російську піхоту за підтримки FPV-дронів. 

Нагадаємо, у Луганську внаслідок атаки невідомим дроном 4 грудня окупанти залишились без нафтобази – вона згоріла.

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Дата публікації
Перегляди
1377
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