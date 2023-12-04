Під Авдіївкою Bradley "відмінусувала" російську піхоту – відео з поля бою

Окупанти попали під "роздачу" американської БМП.
Під Авдіївкою українські військові за допомогою бойової машини піхоти M2A2 Bradley зменшили чисельність окупаційної армії Росії.
Відео від роти ударних БПЛА 47-й ОМБр Strike Drones Company.
Так, ЗСУ знищили російську піхоту за підтримки FPV-дронів.
Нагадаємо, у Луганську внаслідок атаки невідомим дроном 4 грудня окупанти залишились без нафтобази – вона згоріла.
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