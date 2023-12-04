Под Авдеевкой Bradley "отминусовала" российскую пехоту – видео с поля боя

Оккупанты попали под "раздачу" американской БМП.
Под Авдеевкой украинские военные с помощью боевой машины пехоты M2A2 Bradley снизили численность оккупационной армии России.
Видео от роты ударных БПЛА 47-й ОМБр Strike Drones Company.
Так, ВСУ уничтожили российскую пехоту при поддержке FPV-дронов.
Напомним, в Луганске в результате атаки неизвестным дроном 4 декабря оккупанты остались без нефтебазы – она сгорела.
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