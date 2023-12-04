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Под Авдеевкой Bradley "отминусовала" российскую пехоту – видео с поля боя

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
1377
Время на прочтение
1 мин
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Под Авдеевкой Bradley "отминусовала" российскую пехоту – видео с поля боя

Российская пехота под Авдеевкой/Фото: скриншот

Оккупанты попали под "раздачу" американской БМП.

Под Авдеевкой украинские военные с помощью боевой машины пехоты M2A2 Bradley снизили численность оккупационной армии России.

Видео от роты ударных БПЛА 47-й ОМБр Strike Drones Company.

Так, ВСУ уничтожили российскую пехоту при поддержке FPV-дронов.

Напомним, в Луганске в результате атаки неизвестным дроном 4 декабря оккупанты остались без нефтебазы – она сгорела.

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Дата публикации
Просмотры
1377
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