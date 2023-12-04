Расстрел пленных бойцов ВСУ: омбудсмен обратился к ООН и МККК

Лубинец пока не имеет информации, кого именно расстреляли оккупанты.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился в Международный Комитет Красного Креста и Мониторинговую миссию ООН по поводу убийства оккупантами украинских военнопленных.

Об этом Лубинец сообщил в комментарии "Суспільному".

Омбудсмен отметил, что это первый случай и, вероятно, не последний, когда Россия цинично нарушает Женевские конвенции и весь спектр международно-гуманитарного права.

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"По состоянию на данный момент у меня нет информации, публично я не могу подтвердить, что у меня есть информация, кого именно россияне расстреляли", – добавил он.

Зачем Лубинец обратился в МККК

"Если честно, я не ожидаю каких-либо прорывных результатов от МККК и от ООН", – признался Лубинец, сообщая о своем обращении в эти организации.

Однако, по его мнению, Украина должна продолжать это делать, ведь именно МККК имеет уникальный мандат по фиксации фактов нарушения прав именно военнопленных.

"Другой организации с подобным мандатом, к сожалению, у нас в стране нет. И именно МККК должны реагировать на подобные случаи, должны коммуницировать с РФ. Не просто обращать внимание на то, что происходит по отношению к украинским военнопленным, а делать все, чтобы эта ситуация изменилась", – объяснил уполномоченный ВР по правам человека.

Он также сообщил, что по определению международного гуманитарного права государство сейчас находится в условиях "российско-украинского международного военного конфликта". По словам Лубинца, за это время МККК ничего не сделал, чтобы отреагировать реально на совершенные Россией нарушения.

Какая цель обращения в ООН

"По обращениям в ООН, я могу сказать, что я это делаю, чтобы ООН, а именно постоянная мониторинговая миссия ООН по правам человека, которая постоянно действует на территории Украины, фиксировала эти факты. По моему анализу, последние отчеты ООН показывают тенденцию, что называют вещи своими именами. То есть, если Россия обстреливает наши города, то так прямо это и указано в отчетах ООН", – рассказал омбудсмен.

Он подчеркнул, что очень хочет, чтобы этот отдельный случай был зафиксирован, а также содержался в следующем отчете Мониторинговой миссии ООН по правам человека. Лубинец обратил внимание, что помимо публичных обнародований таких отчетов по ним могут отдельно сделать заседание Генассамблеи ООН.

"На что мы и надеемся – что вопрос нарушения прав граждан Украины со стороны РФ будет рассмотрен на самом высоком уровне, на разных площадках ООН: Комитет по правам человека, Генассамблея, Совет безопасности. Мы должны продолжать делать эту работу", – сказал уполномоченный ВР по правам человека.

Что известно о расстреле пленных украинских военных

Российские войска візле Степного (Донетчина) на Авдеевском направлении расстреляли безоружных бойцов ВСУ, объявивших, что они сдаются в плен. Украинские военные были вынуждены сдаваться из-за нехватки боекомплекта.

В ВСУ 4 декабря сообщили о ликвидации группы российских оккупантов, расстрелявших пленных бойцов ВСУ. Однако в ГУР пока эту информацию не подтверждают.

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