"Хотели продать россиянам запчасти к боевым самолетам": СБУ разоблачила дельцов из Днепра

Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.
Служба безопасности Украины разоблачила злоумышленников, пытавшихся продать россиянам запчасти к боевым самолетам.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Речь идет о стартер-генераторах и авианасосах с запчастями к многоцелевым истребителям МиГ-29 на сумму более 10 млн грн.
По данным следствия, к сделке причастен днепропетровский уголовник, который в 2019 году украл соответствующее оборудование из состава компании-производителя. Впоследствии он передал военную продукцию знакомому предпринимателю для "хранения" и последующего сбыта.
"Установлено, что коммерсант долго прятал авиакзапчасти на территории собственной станции техобслуживания. А впоследствии, чтобы их реализовать, — разместил соответствующее объявление на специализированном сайте", — говорится в сообщении.
Отмечается, что опубликованной рекламой заинтересовались представители военно-промышленного комплекса РФ, которые подыскивали такие запчасти для боевых самолетов.
В ходе обысков на СТО предпринимателя-фигуранта изъято:
- 10 авианасосов;
- 2 стартер-генератора;
- 1 тысячу дополнительных запчастей.
Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.
Ранее мы сообщали, что в Одесской области правоохранители разоблачили злоумышленников, которые выдавали себя за должностных лиц СБУ и военкомата и "выбивали" деньги из потенциальных призывников.
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