"Хотели продать россиянам запчасти к боевым самолетам": СБУ разоблачила дельцов из Днепра

Служба безопасности Украины разоблачила злоумышленников, пытавшихся продать россиянам запчасти к боевым самолетам.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Речь идет о стартер-генераторах и авианасосах с запчастями к многоцелевым истребителям МиГ-29 на сумму более 10 млн грн.

По данным следствия, к сделке причастен днепропетровский уголовник, который в 2019 году украл соответствующее оборудование из состава компании-производителя. Впоследствии он передал военную продукцию знакомому предпринимателю для "хранения" и последующего сбыта.

СБУ разоблачила дельцов из Днепра

"Установлено, что коммерсант долго прятал авиакзапчасти на территории собственной станции техобслуживания. А впоследствии, чтобы их реализовать, — разместил соответствующее объявление на специализированном сайте", — говорится в сообщении.

Отмечается, что опубликованной рекламой заинтересовались представители военно-промышленного комплекса РФ, которые подыскивали такие запчасти для боевых самолетов.

В ходе обысков на СТО предпринимателя-фигуранта изъято:

10 авианасосов;

2 стартер-генератора;

1 тысячу дополнительных запчастей.

СБУ разоблачила дельцов из Днепра

Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.

Ранее мы сообщали, что в Одесской области правоохранители разоблачили злоумышленников, которые выдавали себя за должностных лиц СБУ и военкомата и "выбивали" деньги из потенциальных призывников.

Читайте также: