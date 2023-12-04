"Их бы это очень сильно устроило": военный эксперт назвал задачу-минимум Путина в войне

Россия хочет заморозить линию разграничения фронта в том виде, как она есть, пойти на передышку, начать заново восстанавливать военно-промышленный комплекс и спустя какое-то время ударить по Украине снова.

Об этом в эфире телемарафона рассказал военный эксперт Петр Черник.

"На мой взгляд, для них сейчас задача-минимум — выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, их бы это очень сильно устроило. И потом можно сказать банальные слова: "я специальную военную операцию закончил, украинцы не хотят заканчивать войну". И к большому сожаление в мире может найтись немало политических сил, которые скажут — надо начинать о чем-то договариваться. Самое неприятное у нас, что у западных союзников нет понимания, как заканчивать войну", — объяснил эксперт.

Черник также подчеркнул, что логика оккупантов очень проста и понятна – ликвидировать украинскую государственность. Просто они не сумели реализовать это за три дня или неделю, как было в самом начале задумано.

Напомним, оккупанты получили "элитное" подкрепление под Бахмутом – в ВСУ рассказали, что происходит вокруг города.

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