Під час висадки в Криму один із розвідників потрапив у полон: у ГУР підтвердили

Під час операції спецпризначенців ГУР в окупованому Криму 4 жовтня один український військовий потрапив у полон до росіян.

Це підтвердив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

"Нових даних ми оприлюднювати не будемо, але так, можемо підтвердити, що є втрати, в тому числі є полонений. Але ці втрати неспівмірні із втратами противника", – сказав він.

Юсов запевнив, що Україна зробить все можливе для того, аби кожен полонений український захисник повернувся додому.

Нагадаємо, що про захоплення в полон представника ГУР під час операції української розвідки 4 жовтня повідомляли окупанти. Українська сторона спочатку не коментувала цієї інформації.

4 жовтня, стало відомо, що українські спецпризначенці знову десантувалися на територію Криму, де вступили у бій з російськими окупантами.

Представник ГУР Андрій Юсов тоді розповідав, що внаслідок операції є втрати серед українських захисників, проте вони "не співмірні з російськими". Про полоненого він спочатку не згадував.

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Зауважимо, що операція 4 жовтня – не перша висадка українського десанту в Криму. На День Незалежності цього року стало відомо про висадку десанту в районі населених пунктів Оленівка і Маяк на мисі Тарханкут. За словами Юсова, втрат серед особового складу з боку України не було, але були втрати з боку противника.