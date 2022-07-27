Під виглядом навчань в Росії буде проводитися прихована мобілізація - експерт

В Росії під виглядом військових навчань, які планується провести від 30 серпня до 5 вересня, спробують провести приховану мобілізацію.

Приховану мобілізацію в Росії планується провести під час військових навчань, про які напередодні заявили в РФ.

Про це в інтерв’ю ТСН розповів заступник директора Центру армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь.

“Ці стратегічні навчання проводяться кожного року. Я впевнений, що цього року під виглядом навчань в Росії буде проводитися прихована мобілізація. Викликають на збори, можливо, навіть резервістів, щоб відпрацювати з ними елементи підготовки, після чого відправити їх на фронт”, - наголосив Михайло Самусь.

Він також додав, що під час навчань росіяни, вірогідно, будуть відпрацьовувати військові елементи, отримані за досвідом війни в Україні.

“Але, я думаю, у них будуть проблеми з комплектуванням особового складу, бо ті військові частини зі східних регіонів Росії потрапили під роздачу від українських військ. Зокрема, під час навчань армія РФ спробує поповнити втрати та відновити боєздатність”, - зазначив експерт.

Нагадаємо, що через істерику окупанти на Херсонщині можуть поводитися так, як у Київській області.

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