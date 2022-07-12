"Питання часу і черговості": Данілов розповів, як будуть деокупувати українські міста

Президент України Володимир Зеленський поставив пріоритетне завдання українським військовим - звільнити всі регіони від російських загарбників.
Президент України Володимир Зеленський дав завдання українським військовим деокупувати всі регіони нашої країни. Одночасно звільнити території неможливо, проте справа в черговості.
Про це в етері “Радіо свобода” заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.
За його словами, вибухи на ворожих складах зі зброєю та пальним на Херсонщині - це робота високоточної зброї. В цілому ж, деокупації всієї територій України буде проводитися поступово.
"Я хотів би звернути увагу, що мова йде не тільки про Херсонську область, мова йде про деокупацію всієї країни. І коли президент ставить завдання нашим військовим, мова йде про всю Україну. Звичайно, ми не може одномоментно звільнити всі території, але верховний головнокомандувач ставить завдання, щоб всі наші території були звільнені від агресора. Питання тільки часу і черговості", - наголосив Олексій Данілов.
Нагадаємо, що Росія готується до приєднання окупованих територій України.
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