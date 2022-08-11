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"По ньому працюють, там "дискотека": Арестович розповів про ситуацію в Херсоні

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"По ньому працюють, там "дискотека": Арестович розповів про ситуацію в Херсоні

Фото: Associated Press

За словами радника голови ОП, картина по Херсону не дуже змінюється.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович охарактеризував ситуацію в Херсоні.

Він повідомив, що там "дискотека".

Про це Арестович сказав у програмі "Фейгін Live" 11 серпня.

"Із Херсоном усе гаразд. По ньому працюють. Там "дискотека". Навколо розквітає небо грибами, вибухами, тюльпанами, бавовною тощо. Ну, і, відповідно, по Україні дві повітряні тривоги поспіль протягом двох годин... Картина (по Херсону – ред.) не дуже змінюється", - зауважив радник голови ОП.

Раніше Арестович заявив, що Україна має шанс звільнити окупований армією держави-терористки Херсон за два місяці.

Нагадаємо, у Херсонській області росіяни розміщують свою техніку біля об'єктів стратегічної інфраструктури. Вони гадають, що бодай таким чином зможуть вберегтися.

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