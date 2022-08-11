"По нем работают, там "дискотека": Арестович рассказал о ситуации в Херсоне

По словам советника главы ОП, картина по Херсону не сильно меняется.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович охарактеризовал ситуацию в Херсоне.

Он сообщил, что там "дискотека".

Об этом Арестович сказал в программе "Фейгин Live" 11 августа.

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"С Херсоном все хорошо. По нем работают. Там "дискотека". Вокруг расцветает небо грибами, взрывами, тюльпанами, хлопком и т.д. Ну, и, соответственно, по Украине две воздушные тревоги подряд в течение двух часов... Картина (по Херсону – ред.) не очень меняется", — отметил советник главы ОП.

Ранее Арестович заявил, что у Украины есть шанс освободить оккупированный армией государства-террористки Херсон за два месяца.

Напомним, в Херсонской области россияне размещают свою технику у объектов стратегической инфраструктуры. Они думают, что хотя бы таким образом смогут уберечься.

ВСУ перешли в контрнаступление на Херсон - заммэра Роман Головня в ТСН

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