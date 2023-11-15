По всій Україні оголошена повітряна тривога: яка загроза

Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги.
Через зліт МіГ-31К в Україні оголошена масштабна повітряна тривога у середу, 15 листопада.
Про це свідчить мапа тривог.
Командування Повітряних сил закликає не нехтувати сигналами повітряної тривоги.
"Вся Україна - ракетна небезпека! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область). Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, останніми днями почастішили тривоги, які є тривалими. Причиною є зліт російського МіГ-31К, який дозаправляється у повітрі. Наймовірніше, ця тривога також не буде виключенням.
Раніше речник Повітряних сил Юрій Ігнат пояснив, чому збільшилась тривалість повітряних тривог.
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