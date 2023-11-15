По всій Україні оголошена повітряна тривога: яка загроза

Через зліт МіГ-31К в Україні оголошена масштабна повітряна тривога у середу, 15 листопада.

Про це свідчить мапа тривог.

Командування Повітряних сил закликає не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

"Вся Україна - ракетна небезпека! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область). Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, останніми днями почастішили тривоги, які є тривалими. Причиною є зліт російського МіГ-31К, який дозаправляється у повітрі. Наймовірніше, ця тривога також не буде виключенням.

Мапа повітряної тривоги 15 листопада 2023

Раніше речник Повітряних сил Юрій Ігнат пояснив, чому збільшилась тривалість повітряних тривог.

Читайте також: