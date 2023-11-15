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По всій Україні оголошена повітряна тривога: яка загроза

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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По всій Україні оголошена повітряна тривога: яка загроза

Масштабна повітряна тривога

Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги.

Через зліт МіГ-31К в Україні оголошена масштабна повітряна тривога у середу, 15 листопада. 

Про це свідчить мапа тривог.

Командування Повітряних сил закликає не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

"Вся Україна - ракетна небезпека! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область). Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, останніми днями почастішили тривоги, які є тривалими. Причиною є зліт російського МіГ-31К, який дозаправляється у повітрі. Наймовірніше, ця тривога також не буде виключенням.  

Мапа повітряної тривоги 15 листопада 2023 / ©
Мапа повітряної тривоги 15 листопада 2023

Раніше речник Повітряних сил Юрій Ігнат пояснив, чому збільшилась тривалість повітряних тривог.

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Дата публікації
Перегляди
2983
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