Подоляк повідомив, коли ЗСУ перейдуть в інтенсивний конрнаступ

Для того, щоб у війні настав перелом на користь України, потрібно дочекатися всієї зброї, яку передають українській армії міжнародні партнери.

Уже найближчим часом ЗСУ отримають достатню кількість зброї, щоб показати РФ, де насправді розташована “друга армія світу”.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі національного телемарафону.

За його словами, швидко отримувати зброю від країн Заходу заважає “стара консервативна система”, яка не дозволяє ухвалювати такі рішення швидко. Подоляк зауважив, що ще місяць тому зброя від європейських країн могла би зменшити ту кількість втрат, які є на сьогодні з нашого боку.

“Європа приймає рішення трошки поступовіше, ніж нам би хотілося. Коли ми отримуємо всю достатню кількість зброї? У найближчий час. Ви це побачите, як тільки почнеться більш інтенсивний контрнаступ з нашого боку”, - запевнив він.

Подоляк відзначив, що уже відбуваються окремі контрнаступи, але на повномасштабну відсіч ворогові можна сподіватися тоді, коли ми отримаємо все, що нам потрібно. “ЗСУ зможуть довести РФ, що друга армія світу знаходиться в іншій географічній точці планети”, - переконаний Михайло Подоляк.

Нагадаємо, український контрнаступ на північному заході Херсонської області змусив російські війська зайняти оборонні позиції.

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