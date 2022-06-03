Подоляк сообщил, когда ВСУ перейдут в интенсивное контрнаступление

Для того чтобы в войне наступил перелом в пользу Украины, нужно дождаться всего оружия, которое передают украинской армии международные партнеры.

Уже в ближайшее время ВСУ получат достаточное количество оружия, чтобы показать РФ, где на самом деле находится "вторая армия мира".

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире национального телемарафона.

По его словам, быстро получать оружие от стран Запада мешает "старая консервативная система", которая не позволяет принимать такие решения быстро. Подоляк отметил, что еще месяц назад оружие от европейских стран могло бы уменьшить то количество потерь, которые есть сегодня с нашей стороны.

“Европа принимает решение немного более постепенно, чем нам бы хотелось. Когда мы получим все достаточное количество оружия? В ближайшее время. Вы это увидите, как только начнется более интенсивное контрнаступление с нашей стороны”, — заверил он.

Подоляк отметил, что уже происходят отдельные контрнаступления, но на полномасштабный отпор врагу можно надеяться, когда мы получим все, что нам нужно. "ВСУ смогут доказать РФ, что вторая армия мира находится в другой географической точке планеты", — убежден Михаил Подоляк.

Напомним, украинское контрнаступление на северо-западе Херсонской области заставило российские войска занять оборонительные позиции.

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