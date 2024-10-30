Покровськ повністю закриють на в'їзд і виїзд: названа причина

З метою забезпечення оборони Покровська Донецької області влада прийняла рішення повністю заблокувати місто на в'їзд та виїзд.

Про це повідомив в етері телемарафону Єдині новини начальник міської військової адміністрації Покровська Сергій Добряк.

Він закликав жителів евакуюватися до того, як місто буде заблоковане. Крім того, він повідомив, що Сили оборони вже розпочали перекриття околиць Покровська для забезпечення безпеки.

За його словами російські окупанти вже знаходяться за 6,7 км від однієї з околиць Покровська. Він також додав, що в місті залишилося 11,900 жителів, з яких 55 — діти.

Фото: Deep State

Добряк заявив, що людям рекомендується виїжджати хоча б на зиму, оскільки в мороз буде важко через відсутність опалювального сезону, проте будуть пункти обігріву.

Нагадаємо, протягом минулої доби на фронті відбулося 175 бойових зіткнень Найбільше російських атак відбулося на Покровському та Курахівському напрямках.

Читайте також: