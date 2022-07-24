Поляки достроково зібрали гроші на "Байрактар" для України

Збирання відбувався на інтернет-платформі і зібраних коштів вже вистачить на безпілотник, але кошти продовжують донатити.

За 30 днів слід було наскладати 22 з половиною мільйони злотих. Акумулювати потрібну суму вдалося на кілька днів швидше, йдеться в ТСН.

Задонатили на турецький безпілотник понад 200 тисяч людей. А організував акцію «Байрактар для України» - польський журналіст Славомір Сєраковський, який раніше не мав такого досвіду.

До просування зборів залучив відомих земляків - музикантів, акторів, політиків, які в соцмережах закликали людей донатити на турецький безпілотник для України. Також улаштували аукціон, на який виставляли картини, особисті зустрічі на каві чи присутність на зйомках фільму.

Збирання триватиме ще чотири дні, залишок коштів передадуть до фонду Збройних сил Національного банку України.

Жертвували і великими сумами і один із чоловіків задонатив 5 злотих і сказав, що більше просто немає змоги, тож поляки почали складатись грошима і для нього.

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