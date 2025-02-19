Понад 500 будинків без світла: очільник Одеси про наслідки атаки ворожих БпЛА

Наразі фахівці оцінюють наслідки та визначають, скільки потрібно часу на їх ліквідацію.

Внаслідок ворожої атаки на Одещину без світла і опалення залишилися 14 шкіл, 13 дитячих садочків та великий мікрорайон житлової забудови — понад 500 будинків.

Про це повідомив очільник Одеси Геннадій Труханов.

Він заявив, що наразі фахівці оцінюють наслідки та визначають, скільки потрібно часу на їх ліквідацію.

"Суттєво пошкоджені дитяча поліклініка та дитячий садок. Відомо про одного постраждалого, якому надають допомогу в лікарні", - йдеться ц повідомленні.

Труханов заявив, що 19 лютого, заклади освіти, в яких відсутнє тепло та світло, не прийматимуть дітей - до покращення ситуації.

Раніше повідомлялося, що в ніч проти 19 липня на Одещині пролунали вибухи, після чого в області були зафіксовані локальні відключення світла.

Ми раніше інформували, що у Києві в ніч проти 19 лютого пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

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