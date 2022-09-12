Пошуки дезертирів та спроби здатися у полон: Жданов - про проблеми окупантів на Херсонщині

Окремі командири самовільно відводять окупантів від лінії фронту, аби бути подалі від вогню українських бійців.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов.

"У них поганий моральний стан. На даний момент є інформація від ОК "Південь", що командири молодшої ланки, тобто до командирів батальйонів включно, шукають контактів з нашими спецслужбами для того, щоб обговорити умови здачі в полон та їхній перехід під захист міжнародного права. У них правому березі Дніпра внаслідок нашого вогневого ураження почалось дезертирство. І коли воно стало масовим, то була інформація, що за допомогою вертольотів командування шукає дезертирів. Також на правий берег перекинули 1300 бійців росгвардії, в основному чеченського походження. Вони швидше за все там для того, щоб затримувати дезертирів", - пояснив військовий експерт.

Олег Жданов наголосив, що російське угрупування війсь на Херсонському напрямку зараз відмовляється брати участь у бойових діях.

"Вони виходять із зони бойових дій та відмовляються воювати. У Херсонській області командири самовільно почали виводити війська навіть на кілька десятків кілометрів. Це свідчить про те, що особовий склад відмовляється брати участь у бойових діях. І командири, щоб могти керувати особовим складом, відводять війська від лінії фронту. Бо якщо вони сьогодні їх не відведуть, завтра вони побіжать. Ось удари по складах та переправах на Херсонському напрямку дають результати: ми знекровили це угрупування до відсутності бойової готовності", - пояснив військовий експерт.

Нагадаємо, контрнаступ військових ЗСУ на Херсонському напрямку просувається повільніше, ніж на Харківському, оскільки це сільськогосподарський регіон з іригаційними каналами, які росіяни можуть використовувати як оборонні траншеї.

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