Посланець Папи Римського потрапив під обстріл на Запоріжжі

Кардинал змушений був ховатися в укриття, коли мікроавтобусом привіз допомогу мешканцям сіл поруч із лінією фронту.

Кардинал Конрад Краєвський, який є посланцем Папи Римського в Україні, потрапив під обстріл під час доставки гуманітарної допомоги на Запоріжжі.

Про це у суботу, 17 вересня, повідомило видання Vatican News.

За словами представника Ватикану, мікроавтобус привіз допомогу мешканцям сіл поруч із лінією фронту, де, з огляду на безпеку, не буває майже ніхто, крім військових.

Місія успішно довезла вантаж у першу точку на маршруті, але біля другої - потрапила під обстріл.

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"Вперше в житті я не знав, куди втікати… бо не достатньо просто бігти, потрібно знати куди…" – зауважив Конрад Краєвський.

Разом з посланцем Папи були ще троє осіб - католицький та протестантський єпископи і військовий, який їх супроводжував.

Внаслідок обстрілу ніхто не постраждав.

Після пережитого досвіду представник Ватикану “може тільки молитися”, повторюючи: “Ісусе, на Тебе уповаю!”.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск закликав служителів церкви не виправдовувати війну релігією.

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