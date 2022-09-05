Папа Римський поки відмовився від візиту до РФ та України: причина

Також Папа повідомив, що відмовився від поїздки до Казахстану, запланованої на 13-15 вересня.

Папа Римський Франциск найближчим часом не зможе відвідати Москву і Київ, як планував раніше.

Про це повідомляє CNN Portugal.

Понтифік запевнив, що продовжує зберігати зв'язок з президентом України Володимиром Зеленським і російським диктатором Володимиром Путіним, але щодо візиту поки конкретних планів немає.

"Візит витає в повітрі. Досі не знаю. Я з ними розмовляю. Завтра, наприклад, у мене телефонна розмова з президентом Зеленським. Подивимося", – сказав Франциск.

Папа повідомив, що відмовився від поїздки до Казахстану, запланованої на 13-15 вересня.

"Зараз я не можу поїхати, тому що після поїздки в Канаду була невелика заминка з відновленням коліна, і лікар заборонив, сказавши: "До Казахстану не можна їздити", – повідомив він.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ запросило апостольського нунція в Україні, архиєпископа Вісвалдаса Кулбокаса через те, що напередодні Папа Римський Франциск назвав загиблу доньку російського пропагандиста "безневинною жертвою війни". Тож у МЗС висловили розчарування цими словами.

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