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Ватикан присвятив Україні срібну монету (фото)

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Ватикан присвятив Україні срібну монету (фото)

Фото: Associated Press

Вартість кожної монети становить 50 євро, прибуток піде на допомогу Україні.

Ватикан випустив срібну монету, присвячену Україні.  

Про повідомив посол України у Ватикані Андрій Юраш.

"Це не просто символ, це справжній жест на підтримку України: на 100-й день вторгнення Росії в Україну Ватиканський офіс філателії та нумізматики випустив спеціальну срібну монету (23 гр.), присвячену Україні", - зазначив він.

Фото: Андрій Юраш / ©
Фото: Андрій Юраш

Прибуток від продажу монети (вартістю 50 євро кожна) буде використаний для допомоги Україні.

Нагадаємо, у США випустили пам'ятні монети з українською символікою (фото).

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