Ватикан присвятив Україні срібну монету (фото)

Вартість кожної монети становить 50 євро, прибуток піде на допомогу Україні.
Ватикан випустив срібну монету, присвячену Україні.
Про повідомив посол України у Ватикані Андрій Юраш.
"Це не просто символ, це справжній жест на підтримку України: на 100-й день вторгнення Росії в Україну Ватиканський офіс філателії та нумізматики випустив спеціальну срібну монету (23 гр.), присвячену Україні", - зазначив він.
Прибуток від продажу монети (вартістю 50 євро кожна) буде використаний для допомоги Україні.
Нагадаємо, у США випустили пам'ятні монети з українською символікою (фото).
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