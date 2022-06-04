"Війна в Україні розпалює тривимірну глобальну кризу" - генсек ООН

Повномасштабна війна Росії проти України призвела до глобальної кризи, яка охопила продовольчу, енергетичну та фінансову сфери.

Через це страждають найбільш уразливі країни та економіки.

Про це йдеться в заяві генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша.

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Гуттереш також додав, що війна вже забрала тисячі життів, призвела до незліченних руйнувань, перемістила мільйони людей та призвела до неприпустимих порушень прав людини.

“Я знову закликаю негайно припинити насильство, забезпечити безперешкодний гуманітарний доступ до всіх тих, хто цього потребує, безпечну евакуацію мирних жителів, які потрапили в пастку в районах бойових дій, а також терміновий захист цивільного населення та дотримання прав людини в відповідно до міжнародних норм”, — йдеться у заяві генсека ООН.

Антоніу Гутерреш наголосив, що для вирішення цього конфлікту потрібні переговори та діалог. На думку генсека, чим швидше сторони почнуть докладати сумлінних дипломатичних зусиль для припинення цієї війни, тим краще це буде для України та всього світу.

Раніше стало відомо, що Україна працює над міжнародною операцією під егідою Організації об'єднаних націй з флотами партнерів для створення безпечних торгових шляхів українського експорту продуктів.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що російські окупанти вкрали в Україні вже пів мільйона тонн зернових і шукають спосіб його продати на "чорному ринку".

Як і в Голодомор: запорізьких фермерів окупанти змушують за безцінь віддавати зерно

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