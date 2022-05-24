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"Не купуйте вкрадене": Кулеба про вивезене з України зерно

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"Не купуйте вкрадене": Кулеба про вивезене з України зерно

Фото: УНІАН

Міністр закордонних справ закликав країни не купувати зерно, яке Росія краде в Україні.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав усі держави не купувати вкрадене Росією зерно в Україні. 

Про це очільник українського МЗС написав у Twitter.

"Російські злодії крадуть українське зерно, вантажать його на кораблі, проходять через Босфор і намагаються продати його за кордон. Я закликаю всі держави бути пильними і відмовлятися від будь-яких подібних пропозицій. Не купуйте вкрадене. Не ставайте співучасниками російських злочинів. Крадіжка ніколи нікому не приносила удачі", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, нові знімки супутників показують завантаження у російські судна зерна в окупованому Севастополі.

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