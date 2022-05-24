"Не купуйте вкрадене": Кулеба про вивезене з України зерно

Міністр закордонних справ закликав країни не купувати зерно, яке Росія краде в Україні.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав усі держави не купувати вкрадене Росією зерно в Україні.
Про це очільник українського МЗС написав у Twitter.
"Російські злодії крадуть українське зерно, вантажать його на кораблі, проходять через Босфор і намагаються продати його за кордон. Я закликаю всі держави бути пильними і відмовлятися від будь-яких подібних пропозицій. Не купуйте вкрадене. Не ставайте співучасниками російських злочинів. Крадіжка ніколи нікому не приносила удачі", - йдеться у дописі.
Russian thieves steal Ukrainian grain, load it onto ships, pass through Bosporus, and try to sell it abroad. I call on all states to stay vigilant and refuse any such proposals. Don’t buy the stolen. Don’t become accomplices to Russian crimes. Theft has never brought anyone luck.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 24, 2022
Нагадаємо, нові знімки супутників показують завантаження у російські судна зерна в окупованому Севастополі.
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