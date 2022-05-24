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"Не покупайте украденное": Кулеба о вывезенном из Украины зерне

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"Не покупайте украденное": Кулеба о вывезенном из Украины зерне

Фото: УНИАН

Министр иностранных дел призвал страны не покупать зерно, которое Россия ворует в Украине.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал все государства не покупать украденное Россией зерно в Украине.

Об этом глава украинского МИД написал в Twitter.

"Российские воры воруют украинское зерно, грузят его на корабли, которые проходят через Босфор, и пытаются продать его за границу. Я призываю все государства быть бдительными и отказываться от каких-либо подобных предложений. Не покупайте украденное. Не становитесь соучастниками российских преступлений. Кража никогда никому не приносила удачи", — говорится в сообщении.

Напомним, новые снимки спутников показывают погрузку в российские суда зерна в оккупированном Севастополе.

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