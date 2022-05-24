"Не покупайте украденное": Кулеба о вывезенном из Украины зерне

"Не покупайте украденное": Кулеба о вывезенном из Украины зерне

Министр иностранных дел призвал страны не покупать зерно, которое Россия ворует в Украине.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал все государства не покупать украденное Россией зерно в Украине.

Об этом глава украинского МИД написал в Twitter.

"Российские воры воруют украинское зерно, грузят его на корабли, которые проходят через Босфор, и пытаются продать его за границу. Я призываю все государства быть бдительными и отказываться от каких-либо подобных предложений. Не покупайте украденное. Не становитесь соучастниками российских преступлений. Кража никогда никому не приносила удачи", — говорится в сообщении.

Russian thieves стенд украинский гранит, load it на ships, пройти через Bosporus, и try to sell it abroad. Я говорю на всех штатах, чтобы остаться здравоохранителем и реагировать на любые proponeли. Don't buy the stolen. Don't become accomplices to российские crimes. Theft has never brought anyone luck. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 24, 2022

Напомним, новые снимки спутников показывают погрузку в российские суда зерна в оккупированном Севастополе.

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