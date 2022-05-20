Европейцев, желающих "сохранить лицо" Путину, вылечит жестокая история — Кулеба

Тех европейцев, которые беспокоятся за репутацию президента России Владимира Путина и хотят "сохранить ему лицо", вылечит жесткая история.

У таких людей – классический синдром зависимости от России.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулебы в эфире национального телемарафона.

"Если брать не тех, кто отрабатывает российские контракты, а тех людей, которые искренне верят в такие идеи, у них классический синдром зависимости от России. Это большая болезнь, она очень тяжелая. В Европе целые слои среди интеллигенции больны этой болезнью, и вылечит их от этого только жестокая история", – сказал глава МИД.

Кулеба также отметил, что никакие партнеры не вправе заставлять Украину идти на уступки Кремля. Только украинский народ и украинские власти сами определят параметры своей победы и то, как к ней идти.

"Украина будет определять что, где и когда закончится. Это наша земля. Мы воюем, но мы также готовы к переговорам. Мы благодарны партнерам за всю их помощь, но не у одного партнера нет ни морального, ни политического права ломать нас, принуждая к камим либо уступкам", – сказал Кулеба.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не уступит территорию, чтобы "сохранить лицо Путина".

Также премьер-министр Польши заявил, что Путина нужно изолировать, а не "сохранять ему лицо", а идеологию "русского мера" нужно уничтожить.

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