"Повернення до 24 лютого не буде": у Німеччині повідомили, за якої умови у світі знову настане справжній мир

"Повернення до 24 лютого не буде": у Німеччині повідомили, за якої умови у світі знову настане справжній мир

Російський диктатор Володимир Путін повномасштабним вторгненням в Україну зруйнував світовий порядок.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналени Бербок заявила, що через повномасштабну війну в Україні, розв'язану Путіним, країни Заходу більше не можуть покладатися тільки на його обіцянки. Світовий порядок зможе відновитися тільки, коли всі в Європі усвідомлять, що в кінці війни жодна країна не виграє, а всі програють.

Про це очільниця МЗС ФРН сказала в інтерв'ю Bild am Sonntag.

За її словами, західні країни повинні сприяти встановленню миру в Україні, який стане гарантією мирного майбутнього в Європі.

"Йдеться не тільки про відсутність війни, а й про безпеку вільного життя. Оскільки світовий порядок, який ми знали в Європі, був безповоротно зруйнований Путіним. Як би нам не хотілося, повернення до 24 лютого не буде. Ми більше ніколи не зможемо покладатися тільки на обіцянки Путіна", - висловилася Бербок.

Очільниця МЗС ФРН також наголосила на важливості допомоги для України, щоб перемогти РФ і захиститися в майбутньому. Вона зауважила, "тільки, коли всі в Європі знову усвідомлять, що в кінці війни жодна країна не виграє, а всі програють, знову настане справжній мир".

Нагадаємо, у МЗС Німеччини пояснили, що повинна зробити РФ для зняття санкцій.

Як повідомлялося, для обходу міжнародних санкцій Росія намагається залучити треті країни.

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