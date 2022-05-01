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На Дніпропетровщині окупанти обстріляли склади у Синельниківському районі

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На Дніпропетровщині окупанти обстріляли склади у Синельниківському районі

соцмережі

У Дніпропетровській області російські окупанти завдали удар з артилерії по Синельниківському району.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав голова Дніпропетровської військової адміністрації Валентин Резніченко.

“У нас “приліт” у Синельниківському районі. Людей не зачепило. Ракета влучила  у склади агропідприємств. Один пустий, інший з зерном. Вони зруйновані. Орки з хворобливою впертістю “демілітаризують” наші склади”, - наголосив Валентин Резніченко.

Нагадаємо, що Росія готує провокації в Придністров'ї на травневі свята: їхній задум "викрили" газети.

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