На Херсонщині у Скадовську військові РФ призначили "нову" владу

Російські військові призначили "главу Скадовського району та міста".

За словами міського голови Скадовська Олександра Яковлєва такі посади не законні і не вплинуть на роботу законно обранної місцевої влади.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Також читайте Окупанти відключили зв’язок та Інтернет в Херсонській та частині Запорізької областей

"Виконком Скадовської міської ради продовжує працювати дистанційно. Комунальні підприємства, лікарі, вчителі, соціальна служба також продовжують працювати. "Нова влада" намагається відновити радянську системи управління де "райком" керує усім районом включно з містами та селами. Наші громади таке вже проходили і повертатися до минулого ніхто не буде", - написав Яковлєв.

Також міський голова повідомив, що у травні заплановане фінансування усіх комунальних установ та організацій. В скадовських школах навчання закінчується 2 травня, всі випускники отримають документи про освіту державного зразка.

Чи вдасться окупантам провести псевдореферендум на Херсонщині

Раніше перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський повідомив, що у тимчасово окупованих містах області загарбники хочуть встановити свою "владу" та знищити фінансову систему.

Раніше мер тимчасово окупованого Херсона Ігор Колихаєв заявив, що загарбники поки що не збираються проводити псевдореферендум: "Думаю, що вони, швидше за все, планують область приєднувати до Криму. Робити ще одну квазіреспубліку немає сенсу. Підготовки до "референдуму" немає".

Читайте також: