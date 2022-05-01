На Херсонщині у Скадовську військові РФ призначили "нову" владу

Російські військові призначили "главу Скадовського району та міста".
За словами міського голови Скадовська Олександра Яковлєва такі посади не законні і не вплинуть на роботу законно обранної місцевої влади.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"Виконком Скадовської міської ради продовжує працювати дистанційно. Комунальні підприємства, лікарі, вчителі, соціальна служба також продовжують працювати. "Нова влада" намагається відновити радянську системи управління де "райком" керує усім районом включно з містами та селами. Наші громади таке вже проходили і повертатися до минулого ніхто не буде", - написав Яковлєв.
Також міський голова повідомив, що у травні заплановане фінансування усіх комунальних установ та організацій. В скадовських школах навчання закінчується 2 травня, всі випускники отримають документи про освіту державного зразка.
Раніше перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський повідомив, що у тимчасово окупованих містах області загарбники хочуть встановити свою "владу" та знищити фінансову систему.
Раніше мер тимчасово окупованого Херсона Ігор Колихаєв заявив, що загарбники поки що не збираються проводити псевдореферендум: "Думаю, що вони, швидше за все, планують область приєднувати до Криму. Робити ще одну квазіреспубліку немає сенсу. Підготовки до "референдуму" немає".
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