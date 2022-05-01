"Возвращения до 24 февраля не будет": в Германии сообщили, при каком условии в мире снова наступит настоящий мир

Российский диктатор Владимир Путин полномасштабным вторжением в Украину разрушил мировой порядок.
Министр иностранных дел Германии Анналены Бербок заявила, что из-за полномасштабной войны в Украине, развязанной Путиным, страны Запада больше не могут полагаться только на его обещания. Мировой порядок сможет восстановиться только, когда все в Европе осознают, что в конце войны ни одна страна не выиграет, а все проиграют.
Об этом глава МИД ФРГ сказала в интервью Bild am Sonntag.
По ее словам, западные страны должны способствовать установлению мира в Украине, который станет гарантией мирного будущего в Европе.
"Речь идет не только об отсутствии войны, но и о безопасности свободной жизни. Поскольку мировой порядок, который мы знали в Европе, был безвозвратно разрушен Путиным. Как бы нам ни хотелось, возвращения до 24 февраля не будет. Мы больше никогда не сможем полагаться только на обещания Путина", — высказалась Бербок.
Глава МИД ФРГ также отметил важность помощи для Украины, чтобы победить РФ и защититься в будущем. Она заметила, "только, когда все в Европе снова осознают, что в конце войны ни одна страна не выиграет, а все проиграют, снова наступит настоящий мир".
Напомним, в МИД Германии пояснили, что должна сделать РФ для снятия санкций.
Как сообщалось, для обхода международных санкций Россия пытается привлечь третьи страны.
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