Повертаємо території: Третя штурмова наступає на Харківщині

Головним завданням операції було збити наступальний потенціал 20 армії рф, на цю хвилину завдання виконано.

Третя штурмова наступає на Харківщині, повертає території!

Внаслідок контратакувальних дій бригада взяла під контроль батальйонний район оборони окупантів, ворожі взводні, ротні опорні пункти та просунулася углиб фронту на майже два квадратних кілометри. Про це йдеться у повідомленні бригади.

Співідношення сил на полі бою: 2,5 до 1 на користь ворога. Плюс ворожі сили підтримки.

"Головна задача операції була збити наступальний потенціал 20 армії рф. На цю хвилину задачу виконано", – повідомив командир бригади, полковник Андрій Білецький.

За чотири дні у живій силі ворог втратив три сотні особового складу, а значну кількість техніки й озброєння розбито або уражено.

"Унікальність операції полягала в тому, що ми наступали на переважаючого ворога і перемогли. Успіх залежав від детального планування, нестандартних рішень, злагодженої роботи артилерії, ППО, БПС і розвідки. Але героями поля бою були танкісти, сапери, розвідники і в першу чергу – штурмовики", – командир бригади.

Штурмові дії відвели удар ворога з напрямку Макіївки та зняли напругу з інших критичних ділянок фронту у смугах сусідніх бригад.

Зараз окупанти посилюють застосування авіації, РСЗВ і далекобійної арти. Противник намагається повернути втрачене. Але Третя штурмова тримає рубежі.

Нагадаємо, Генштаб назвав найгарячіший напрямок фронту. Станом на ранок 22 серпня на Харківському напрямку відбулося шість бойових зіткнень у районах населених пунктів Вовчанськ та Липці.

Читайте також: