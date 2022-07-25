Поява в Україні HIMARS посіяла страх серед окупантів - ISW

У російському інфопросторі зростає тривога щодо провалу у війні в Україні через успішні удари ЗСУ з HIMARS по головних вузлах тилового забезпечення та управління армії РФ.

Маневрені високоточні ракетні системи допомагають ЗСУ відбивати російські артилерійські атаки.

Про це йдеться в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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"Тривога в російському інформаційному просторі продовжує зростати, оскільки темпи російських операцій сповільнюються перед успішними ударами українських ракетно-ракетних систем високої мобільності (HIMARS) по ключових російських матеріально-технічних і командно-управлінських вузлах", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що проросійські інформаційні джерела називають появу в ЗСУ установок HIMARS "поворотним моментом у війні". У провладних Тelegram-каналах з'являються повідомлення, що недавні українські удари по російських складах, вузлах зв'язку і тилових базах надають руйнівний і потенційно необоротний вплив на розвиток майбутніх російських наступів.

Аналітики вважають, що російські війська змушені застосовувати на полі бою різні тактики укриття від HIMARS, зокрема заходи маскування і постійної зміни місця розташування угруповань техніки.

Нагадаємо, США передадуть Україні до 30 HIMARS та велику кількість боєприпасів до них.

Однак в Білому домі заявили, що США не готові постачати Україні ракети великої дальності ATACMS до систем HIMARS, адже їхнє застосування може перетворити війну в Україні на глобальний конфлікт.

Україна може отримати ще 30 HIMARS від США

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