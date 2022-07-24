США передадуть Україні до 30 HIMARS та велику кількість боєприпасів до них - Єрмак

Він додав, що логістика доставки ракет для РСЗВ зараз є ключовим питанням.

Після зустрічі з президентом, командою Офісу та уряду, голова Комітету з питань збройних сил Палати представників Конгресу США Адам Сміт назвав кількість HIMARS та MLRS, які передадуть Україні США та союзники.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Зараз мова йде, за його словами, про 25-30 одиниць та велику кількість боєприпасів до них. Саме логістика доставки ракет для РСЗВ зараз є ключовим питанням і мене тут добре зрозуміють військові. Ця логістика є і буде системною для забезпечення стабільної та ефективної роботи РСЗВ на різних ділянках фронту", - зазначив він.

Нагадаємо, військовий експерт Сергій Грабський переконаний, що з новими ракетами для HIMARS, які битимуть на 300 кілометрів, Україна зможе тримати під вогневим контролем виходи з Криму.

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