Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

США передадуть Україні до 30 HIMARS та велику кількість боєприпасів до них - Єрмак

Дата публікації
Перегляди
4939
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
США передадуть Україні до 30 HIMARS та велику кількість боєприпасів до них - Єрмак

Фото: Getty Images

Він додав, що логістика доставки ракет для РСЗВ зараз є ключовим питанням.

Після зустрічі з президентом, командою Офісу та уряду, голова Комітету з питань збройних сил Палати представників Конгресу США Адам Сміт назвав кількість HIMARS та MLRS, які передадуть Україні США та союзники. 

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Зараз мова йде, за його словами, про 25-30 одиниць та велику кількість боєприпасів до них. Саме логістика доставки ракет для РСЗВ зараз є ключовим питанням і мене тут добре зрозуміють військові. Ця логістика є і буде системною для забезпечення стабільної та ефективної роботи РСЗВ на різних ділянках фронту", - зазначив він.

Нагадаємо, військовий експерт Сергій Грабський переконаний, що з новими ракетами для HIMARS, які битимуть на 300 кілометрів, Україна зможе тримати під вогневим контролем виходи з Криму.

Читайте також:

Україна може отримати ще 30 HIMARS від США

Україна може отримати ще 30 HIMARS від США
Наступна публікація