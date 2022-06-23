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ППО України збила ворожу ракету у небі над Покровськом

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ППО України збила ворожу ракету у небі над Покровськом

Фото: Associated Press

Жителі Покровського району почули вибух вдень, близько 13:30.

Українські сили ППО збили ворожу ракету у небі над Покровськом.

Про це повідомив міський голова Руслан Требушкін.

"Як повідомляють у ДСНС, причиною вибуху стала робота протиповітряної оборони. Ворожу ракету було збито! Віримо у ЗСУ! Віримо у перемогу", – зазначив міський голова..

Жителі Покровського району почули вибух близько 13:30.

Нагадаємо, окупанти почали бомбити Україну ракетами "Онікс". Експерт розповів, скільки їх в РФ і чим вони небезпечні.

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