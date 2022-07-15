Цілковитого захисту не існує, українська ППО збиває 50% ракет - Резніков

Наразі у світі немає 100-відсоткової протиракетної оборони, яка б захистила від крилатих та балістичних ракет.

Добре відома у світі ізраїльська система "Залізний купол" гарантує захист на 80%. Ефективність української системи протиракетної оборони приблизно 50%.

Про це в інтерв’ю "BBC Україна" сказав міністр оборони Олексій Резніков.

"Сьогодні не існує 100% захисту від крилатих та балістичних ракет певного виду, наприклад, від тих же "Калібрів". Ізраїльський "Залізний купол", дуже відома система захисту, теж збиває певний тип ракет, але не крилаті ракети", - каже він.

Міністр наголошує, що, на жаль, забезпечити повний захист від російських ракет неможливо. Втім, Україна зобов'язана покращити системи протиповітряної і протиракетної оборони.

"Якби наша ППО не працювала, то, повірте мені, жаху і страхіття було б кратно більше. Коли я кажу "кратно більше", я маю на увазі, що 50% ракет, які летять в наші міста, збиваються нашою ППО", - зауважив урядовець.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков висловив переконання, що західні партнери нададуть Україні снаряди для РСЗВ HIMARS, здатні вражати цілі на відстані 300 км. Очільник оборонного відомства також наголосив, що для будь-якої спроби контрнаступу українських військ потрібно більше ракет і артилерії.

Читайте також: