Президент відзначив державними нагородами 131 бійця: 9 з них — посмертно

Глава держави підписав відповідний указ.
У суботу, 2 квітня, президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 131 захисника України.
Про це він повідомив під час свого звернення.
“Підписав указ про відзначення державними нагородами наших героїв – героїв нашої держави. 131 військовослужбовець Збройних Сил України, з них дев'ять – посмертно", - поінформував Володимир Зеленський.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України cімом військовослужбовцям. П'ятьом героям почесне звання присвоєно посмертно.
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