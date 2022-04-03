Президент відзначив державними нагородами 131 бійця: 9 з них — посмертно

Президент відзначив державними нагородами 131 бійця: 9 з них — посмертно

Глава держави підписав відповідний указ.

У суботу, 2 квітня, президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 131 захисника України.

Про це він повідомив під час свого звернення.

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“Підписав указ про відзначення державними нагородами наших героїв – героїв нашої держави. 131 військовослужбовець Збройних Сил України, з них дев'ять – посмертно", - поінформував Володимир Зеленський.

"Це наша спільна боротьба! І буде наша спільна перемога", - звернення Володимира Зеленського

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України cімом військовослужбовцям. П'ятьом героям почесне звання присвоєно посмертно.

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